Meer winst verlichtingsproducent Signify door kostenbesparingen

De nettowinst bedroeg 67 miljoen euro, tegen 44 miljoen euro een jaar eerder. Signify voerde de afgelopen jaren een grote reorganisatie uit, waarbij veel banen werden geschrapt. Daarbij gingen ook honderden arbeidsplaatsen verloren in Nederland. Signify telt nu 29.697 banen, tegen 31.339 aan het einde van het eerste kwartaal van vorig jaar.

Rondolat treedt deze vrijdag na de algemene aandeelhoudersvergadering af. De topman, met de Franse en Italiaanse nationaliteit, stond sinds de beursgang van de voormalige lampentak van Philips in 2016 aan het hoofd van Signify. Daarvoor was hij bestuurder van de verlichtingsdivisie bij Philips.

Kosanović blijft tegelijkertijd zijn functie van financieel directeur vervullen. Signify zegt nog te zoeken naar een vaste opvolger voor Rondolat en hoopt dat proces volgende maand af te kunnen ronden.

De omzet zakte licht tot ruim 1,4 miljard euro. Het in Eindhoven gevestigde Signify heeft onder meer te maken met zwakte op de professionele markt in Europa, zoals verlichtingssystemen voor bijvoorbeeld bedrijfsruimtes of straten. Ook neemt de verkoop van traditionele gloeilampen steeds verder af.

Signify zegt verder dat de marktomstandigheden volatiel zijn door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Het bedrijf houdt wel vast aan zijn verwachtingen voor heel dit jaar.