Techaandelen in trek op fors hoger Wall Street

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent hoger op 40.093,22 punten. De brede graadmeter S&P 500 won 2 procent tot 5484,80 punten en techbeurs Nasdaq steeg 2,7 procent tot 17.166,04 punten. ServiceNow eindigde ruim 15 procent hoger.

Onder andere luchtvaartmaatschappij American Airlines (plus 3 procent), restaurantketen Chipotle Mexican Grill (plus 1,6 procent) en verzorgingsmiddelenconcern Procter & Gamble (min 3,7 procent) stelden hun vooruitzichten naar beneden bij. Onzekerheid over de economische effecten van Donald Trumps importheffingen drukt op het consumentenvertrouwen.

De regering-Trump liet weten dat handelsgesprekken met enkele handelspartners opschieten. Zo zei minister van Financiën Scott Bessent dat er mogelijk snel een principeakkoord met Zuid-Korea over handel is en zou het Witte Huis ook hebben laten doorschemeren dat onderhandelingen met India vorderen.

Trump zelf beweerde ook dat onderhandelingen met China over het hoogopgelopen handelsconflict met de VS zijn begonnen, maar China zei eerder dat dit niet het geval was. Beijing eist dat de VS alle „unilaterale heffingen” opheffen. Het Witte Huis liet eerder doorschemeren bereid te zijn de torenhoge handelstarieven te verlagen.

De hoop onder beleggers op snelle renteverlagingen door de Federal Reserve leefde ook weer op. Fed-gouverneur Christopher Waller zei bijvoorbeeld dat hij voorstander is van een renteverlaging als handelstarieven voor een ontslaggolf in het bedrijfsleven zorgen.

De euro was 1,1385 dollar waard, tegenover 1,1357 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De olieprijzen gingen licht omhoog. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent meer waard en kostte 62,71 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs tot 66,45 dollar per vat.