Amsterdam komt met 25 miljoen euro voor „Joods leven in de stad"

Het geld moet gaan naar „de culturele, maatschappelijke, intellectuele en levensbeschouwelijke tradities die al eeuwenlang deel uitmaken van de ziel van onze stad”, zei Halsema in de toespraak, waarin ze ook excuses maakte voor de rol van de gemeente Amsterdam bij de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.

„De stad zou Joods Amsterdam opnieuw in de steek laten als we meer dan vier eeuwen Joods leven zouden samenpersen tot vijf verschrikkelijke jaren van vervolging en moord”, aldus de burgemeester. „Juist gezien ons lange en gezamenlijke verleden wil het stadsbestuur bijdragen aan de toekomst van Joods Amsterdam. En doet daarom een investering in de toekomst van dat leven.”

Het stadsbestuur heeft een commissie ingesteld die moet gaan adviseren over hoe het bedrag besteed moet worden. Oud-minister Jet Bussemaker wordt voorzitter. Andere leden zijn historicus Bart Wallet, mede-initiatiefnemer van ‘Deel de Duif’ Boaz Cahn, historicus Dienke Hondius, bestuurder Sharon Kijl en schrijver Bertien Minco.

Verder maakt de gemeente bekend samen met GVB en NS zogeheten Stolperschwellen te plaatsen bij het Muiderpoortstation in Amsterdam-Oost en op het Stationsplein voor Amsterdam Centraal. Via die stations zijn de meeste Holocaustslachtoffers weggevoerd. Zo’n ‘struikeldrempel’, een grotere versie van de bekende Stolpersteine, komt er ook op het Jonas Daniël Meijerplein. Daar waren op 23 en 24 februari 1941 de eerste grote razzia’s in Amsterdam die de aanleiding voor de Februaristaking vormden.”De Stolperschwelle wordt geplaatst om deze aanleiding meer te benadrukken”, aldus de gemeente.