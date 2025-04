Kwakkelende autofabrikant Nissan waarschuwt voor fors verlies

Nissan verwacht dat het verlies in het voorbije boekjaar is opgelopen tot een bedrag tussen de 700 miljard en 750 miljard yen (4,3 miljard tot 4,6 miljard euro). Dat is veel meer dan de Japanse autofabrikant eerder verwachtte en ver beneden de verwachtingen van analisten. Nissan kampt de laatste jaren met toegenomen concurrentie en een verouderd aanbod van auto’s, waardoor er veel tegen kortingen werden verkocht.