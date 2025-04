Nederland ontkerkelijkt, maar Alexander en Carmijn vinden God juist

Het nieuwste rapport ”God in Nederland” bevestigt opnieuw de voortschrijdende ontkerkelijking, maar bevat ook onverwachte lichtpunten. „Elke tien jaar voelt het als een koude douche”, aldus Stolk, „en toch zie je nu dat generatie Z in verhouding juist meer gelovig is dan oudere generaties”. Volgens hem waarderen veel Nederlanders de kerk nog altijd als cultuurdrager. „Ze willen bijvoorbeeld de christelijke feestdagen behouden. Er is respect, maar weinig overgave.”

De Vries sprak voor een serie artikelen met jongvolwassenen die van buiten de kerk tot geloof kwamen. Hij sprak onder meer met Carmijn Dura, Alexander van Veen en Daan ’t Hart. „Het zijn geen enorme aantallen, maar wel beduidend meer dan vijftien jaar geleden”, zegt hij. „Ik zie mensen uit de wereld van het atheïsme, new age, de kunstwereld, die tot geloof komen.” In hun verhalen valt de honger naar waarheid op. Volgens De Vries komt dit niet alleen door innerlijke vragen, maar ook door wat hij noemt een „sfeerverandering” in de samenleving.

De verklaring zoekt hij deels in culturele onrust en teleurstelling in materialisme, maar ook in wat hij het veld van de belangstelling noemt. „Mijn aangetrouwde oom, zendeling in Afrika, zei het al: Bid dat mensen op het veld van de belangstelling worden gebracht. Dat is waar het begint.” En hoewel De Vries geen grote opwekking durft te claimen, is hij hoopvol: „Het is al enorm veel winst dat mensen geïnteresseerd raken. Nog belangrijker is dat ze de Bijbel gaan lezen. Want dat Woord is een kracht Gods.”