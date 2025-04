Is de ontkerkelijking in Nederland voorbij? „Aandeel mensen met een religie daalt niet verder”

Van de Nederlanders rekent 44 procent zich tot een kerkelijke stroming of levensbeschouwelijke groepering, zo blijkt uit het vrijdag verschenen rapport Religie 2024 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is een kleine toename ten opzichte van de 42 procent een jaar eerder.

Vijftien jaar geleden hing de vlag er overigens nog heel anders bij. Toen zei nog 55 procent van de Nederlanders bij een kerkelijke of religieuze groep te horen.

Zo’n 17 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder noemde zichzelf vorig jaar rooms-katholiek, net zo veel als in 2023. Het aandeel protestanten steeg in die periode van 13 naar 14 procent. Het percentage moslims is met 6 al enkele jaren stabiel.

Het bezoek aan religieuze diensten neemt niet af

Het aandeel van de bevolking dat opgeeft betrokken te zijn bij een kerk of geloofsgroep neemt volgens het CBS met de leeftijd toe. Jongeren van 18 tot 25 jaar zeiden in 2024 met 32 procent het minst vaak bij een kerk of religieuze groep te horen. Bij de 75-plussers was dit ruim 60 procent. Van de 15- tot 18-jarigen gaf ruim 40 procent aan bij een geloofsgroep te horen.

Kerkgang

Het bezoek aan religieuze diensten neemt nog steeds niet af. Vorig jaar bezocht 13 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder regelmatig (minimaal maandelijks) een dienst. Dat is de laatste jaren nauwelijks veranderd, al ging in 2010 nog 18 procent regelmatig naar een kerkdienst of bijeenkomst in een moskee of synagoge.

Een op de drie protestanten gaat wekelijks naar de kerk. Onder rooms-katholieken is dat een op de twintig. Van de moslims bezoekt de helft minimaal maandelijks naar een moskee.

Online

Het CBS deed ook onderzoek naar het online bijwonen van religieuze bijeenkomsten. In 2024 zei 16 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder weleens religieuze diensten via radio, tv of internet te volgen. Dat is ongeveer evenveel als in de jaren daarvoor. Van de groep die wekelijks naar de kerk, moskee of synagoge gaat, volgt 76 procent af en toe een dienst via de media; 40 procent doet dat wekelijks. Van de mensen die zelden of nooit naar een fysieke bijeenkomst gaan, volgt 6 procent weleens een dienst via de media.