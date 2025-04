Helft studentes op universiteit is slachtoffer seksueel wangedrag

Statistiekbureau CBS heeft dat onderzocht voor Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. De uitkomsten zijn donderdag gepresenteerd op een speciale bijeenkomst aan de Universiteit Leiden. Koning Willem-Alexander was daar ook bij.

Volgens het onderzoek is een op de vijf mannelijke studenten slachtoffer van seksueel wangedrag.

Volgens koning Willem-Alexander was seksueel grensoverschrijdend gedrag niet zichtbaar tijdens zijn studententijd in Leiden. Willem-Alexander zei dat het „in mijn tijd niet speelde. Of het speelde natuurlijk wel, maar je zag het niet, er werd niet over gesproken.” De koning studeerde tussen 1987 en 1993 in Leiden.

Willem-Alexander sprak met studentenorganisaties en vertegenwoordigers van het Nederlandse studentenleven over hun inspanningen in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo vertelden vertegenwoordigers van universiteiten welke netwerken er tegenwoordig zijn om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag.