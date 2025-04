Protestantse Kerk verliest 43.000 leden; gemiddelde leeftijd kerklid is 53 jaar

Daarmee zet de daling van het aantal geregistreerde leden van de PKN verder door. In 2023 nam het ledenaantal af met 47.000. Tussen 2015 en 1 januari 2025 daalde het aantal leden van 1.970.000 naar 1.387.000, een afname van bijna 30 procent.

Per 1 januari 2025 waren 584.000 geregistreerden (42 procent) belijdend lid, naast 653.000 doopleden (47 procent). De overige 150.000 leden (11 procent) zijn ongedoopt, zo blijkt uit de cijfers die de Protestantse Kerk donderdag op haar website publiceerde.

De gemiddelde leeftijd van leden van de Protestantse Kerk ligt momenteel op 53 jaar. De grootste leeftijdsgroep (totaal) is die van 75 tot 79 jaar (12.400 geregistreerden). In vergelijking met de totale Nederlandse bevolking heeft de PKN „relatief veel oudere en weinig jongere leden”.

Predikanten

Per 1 januari telde de PKN 1458 gemeenten, waarvan sommige uit meerdere wijkgemeenten bestaan. In totaal zijn er 1815 (wijk)gemeenten. Deze worden onderverdeeld in vijf categorieën: protestantse gemeente (57 procent), hervormde gemeente (28 procent), gereformeerde kerk (11 procent), evangelisch-lutherse kerk (2 procent) en overig (2 procent). Onder de laatste categorie vallen de Waalse kerken en Nederlandse kerken in het buitenland.

Op 1 januari 2025 waren er 1352 predikanten werkzaam in gemeenten. Een jaar eerder waren dat er nog 1390. De gemiddelde leeftijd van de predikanten is momenteel 55 jaar; 53 procent is 57 jaar of ouder en 8 procent is 67 jaar of ouder.