Vermiste Warhol per ongeluk naar grofvuil gegaan, meldt Maashorst

Het is „het meest aannemelijk” dat de kunstwerken die de gemeente Maashorst kwijt is, met het grofvuil zijn meegegeven. Onder de vermiste stukken is een zeefdruk van kunstenaar Andy Warhol met een portret van prinses Beatrix. De gemeente liet er een onafhankelijk bureau onderzoek naar doen. De gemeente verwacht niet dat de kunstwerken ooit nog terugkomen en het college van burgemeester en wethouders betreurt dat.