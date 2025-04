NSC’er Welzijn ‘met stomheid geslagen’ door woonplannen coalitie

Ook met het versoepelen van de Wet betaalbare huur, die de maximale huurprijzen van veel woningen bepaalt, is Welzijn niet blij. De huren in de middensector mochten dit jaar sowieso al met 7,7 procent omhoog, memoreert ze. „Dat is het ‘zoet’ voor de verhuurders uit de Wet betaalbare huur.” Als aanpassingen leiden tot verdere verhogingen, gaat dat volgens het NSC-Kamerlid ten koste van betaalbare huren voor middeninkomens.

Welzijn pleit voor „adequate compensatie” van woningcorporaties voor de huurbevriezing en tegen „een stapeling van huurmaatregelen die leiden tot problemen bij mensen met een middeninkomen”.

Woensdagavond kwamen de huurplannen ter sprake in een Kamerdebat. Welzijns partijgenoot Diederik Boomsma verdedigde die toen juist. „We hebben afspraken gemaakt”, zei hij. „Tenminste, dat hebben de fractievoorzitters gedaan. Wij blijven daarachter staan en houden ons daaraan.”

Net als NSC-leider Nicolien van Vroonhoven vertrouwt Boomsma op afspraken die aan de onderhandelingstafel zouden zijn gemaakt. Het zou een „harde eis” zijn dat de capaciteit van woningcorporaties om in nieuwbouw te investeren overeind blijft. Dat staat niet zwart-op-wit in de voorjaarsnota.

Kort na haar bericht op LinkedIn kwam Welzijn via X met een nieuwe verklaring. „Mijn LinkedIn-bericht heeft kennelijk veel losgemaakt”, schrijft ze. „Gelukkig. De zorgen die ik uitte, zijn reëel. Ik zeg er meteen bij dat ik er het volste vertrouwen in heb dat de mondelinge afspraken over investeringsruimte voor woningcorporaties worden nageleefd.” Welzijn schaart zich hiermee alsnog achter het betoog van Boomsma.