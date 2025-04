Paus wilde niet beademd worden via buisje in luchtpijp

„Tijdens zijn laatste ziekenhuisopname heeft hij uitdrukkelijk verzocht dat er onder geen enkele omstandigheid intubatie mag worden uitgevoerd”, aldus zijn arts Sergio Alfieri tegen de krant La Repubblica. De paus zou een soortgelijk verzoek hebben gedaan tijdens een ziekenhuisopname in 2021.

De 88-jarige Franciscus werd halverwege februari opgenomen in het ziekenhuis en kon pas na 38 dagen naar huis. Hij had een dubbele longontsteking en zijn toestand was enige tijd kritiek. De paus kreeg tijdens en na zijn ziekenhuisopname extra zuurstof toegediend via een slangetje in zijn neus. Ook droeg hij in het ziekenhuis af en toe een zuurstofmasker.

De paus stierf maandag na een beroerte in zijn woning in Casa Santa Marta. Hij werd volgens zijn arts om 05.00 uur wakker en dronk een glas water. De kerkleider draaide zich vervolgens op zijn zij en toen merkte de verpleger dat er „iets mis was”. De paus had moeite met reageren. De dienstdoende reanimatiearts van het Vaticaan werd opgeroepen. „Ze belden me rond 05.30 uur en ik was binnen vijftien minuten ter plaatse.” Franciscus lag toen al in coma.

Er werd kort overwogen om de paus opnieuw naar het ziekenhuis te brengen. „Maar hij zou tijdens het vervoer zijn overleden”, stelt de arts. Alfieri zegt dat Franciscus „thuis” stierf zoals hij wilde en geen pijn had. Zijn dood werd officieel vastgesteld om 07.35 uur.