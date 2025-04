Albert Heijn, Etos en Gall & Gall vinden nieuwe topvrouw bij bol

Claude Sarrailh, de topman van Ahold Delhaize in Europa en Indonesië, prijst de nieuwe topvrouw. „Wij zijn verheugd dat Margaret haar brede retailervaring meebrengt naar Albert Heijn, Etos en Gall & Gall. Margaret heeft bol succesvol getransformeerd van een online winkel naar hét toonaangevende online retailplatform van de Benelux.”

Van Egmond legt haar functie per 1 mei neer. Zij heeft in totaal 28 jaar voor Ahold Delhaize gewerkt. Totdat Versteden-Van Duijn aantreedt, neemt de directie de taken van Van Egmond waar.

Versteden-Van Duijn werkte in het verleden voor onder meer sportmerk Nike en managementadviesbureau Bain & Company. Tien jaar geleden begon zij bij bol, waar ze sinds 2021 de hoogste functie bekleedt.