Subsidie voor tentoonstelling over moslimerfgoed in Amsterdam

Amsterdam geeft een eenmalige subsidie van 130.000 euro aan de stichting Moslim Archief voor een tentoonstelling over moslimerfgoed in Amsterdam. Zo’n 13 procent van de Amsterdammers is moslim. „Zij hebben echter meer dan gemiddeld te maken met discriminatie en voelen zich daardoor minder thuis. Amsterdam wil de bijdrage van moslims aan de stad zichtbaar maken en negatieve denkbeelden over moslims wegnemen”, meldt de gemeente.