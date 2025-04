Belastingdienst: 120.000 ondernemers hebben nog coronaschulden

Ondernemers konden belastinguitstel aanvragen tijdens de coronapandemie, omdat coronamaatregelen de economische bedrijvigheid in de weg zaten. Die regeling begon in oktober 2022 en loopt tot oktober 2027. In totaal hebben ruim 266.000 ondernemers ervan gebruikgemaakt. De meesten hebben coronaschulden precies op de helft van de looptijd van de regeling afgelost, aldus de Belastingdienst.

De fiscus verwacht overigens een deel van de openstaande schulden niet terug te krijgen, omdat ondernemers met betalingsproblemen een saneringsakkoord bereiken met schuldeisers of failliet gaan. De Belastingdienst wijst erop dat ondernemers met geldproblemen een betaalpauze kunnen aanvragen en de betalingsregeling kunnen verlengen naar maximaal zeven jaar.