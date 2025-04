Positie pensioenfondsen verbeterd ondanks beleggingsverliezen

„Wie zegt dat pensioenen saai zijn, komt dit jaar bedrogen uit. Het ontbreekt tot nu toe aan stabiel economisch en politiek vaarwater”, verklaart bestuurder Eric Uijen van metalektrofonds PME. Hij doelt daarmee niet alleen op de onrust op de beurzen over het economisch beleid van de Amerikaanse president Donald Trump, maar ook op het door de sector flink bekritiseerde voorstel van NSC om pensioendeelnemers te laten kiezen of hun opgebouwde pensioen in het oude stelsel moet blijven of mee mag naar het nieuwe stelsel.

Maar „het negatieve rendement op vooral aandelen en vastrentende waarden werd ruimschoots goedgemaakt door de gestegen rente. Die hogere rente maakt dat we minder geld opzij hoeven te zetten voor de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen”, zegt Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW).

Ondanks de forse beleggingsverliezen gingen de zogenoemde dekkingsgraden van de fondsen daarom toch duidelijk vooruit. Bij PFZW verbeterde deze graadmeter bijvoorbeeld van 109,5 procent eind vorig jaar naar 114,3 procent. Dat betekent dat voor elke 100 euro pensioen die PFZW nu en in de toekomst aan pensioenen zal moeten uitkeren, het fonds 114,30 euro in kas heeft. PME, metaalfonds PMT, ambtenarenfonds ABP en bouwfonds bpfBOUW laten vergelijkbare verbeteringen zien.

Terry Troost, voorzitter namens de werkgevers bij PMT, wijst er wel op dat de cijfers nog maar het beeld geven van eind maart. „Daarna is er een hoop gebeurd. De onrust op de aandelenbeurzen als gevolg van de in april door de VS ingestelde en inmiddels deels gepauzeerde invoerheffingen zien we niet terug in deze cijfers, maar heeft uiteraard impact op ook onze beleggingen.”

De fondsen benadrukken in hun kwartaalberichten er alles aan te doen hun beleggingen goed te spreiden. „Wanneer de ene belegging minder goed presteert, doet de ander het doorgaans beter en andersom. Daarmee dempen we de pieken en de dalen en zijn we beter bestand tegen schommelingen”, zegt ABP-topman Harmen van Wijnen. Toch hopen de fondsen dat alle onrust snel voorbij is. „Ik hoop dat overheden wereldwijd hun hoofd koel houden en dat de markten snel tot bedaren komen”, aldus Kellermann.