Verkoop Gucci keldert, ommekeer modemerk kost waarschijnlijk tijd

De verkoop van Gucci daalde met een kwart als alleen naar verkooppunten wordt gekeken die in dezelfde periode vorig jaar ook al in gebruik waren. Dat is een tegenvaller voor Kering, dat ook eigenaar is van Yves Saint Laurent, Bottega Veneta en Balenciaga, maar meer dan 60 procent van zijn winst uit Gucci haalt.

In februari werd ingegrepen bij Gucci dat de samenwerking opzegde met creatief directeur Sabato De Sarno. Vorige maand werd Demna Gvasalia tot nieuwe Gucci-ontwerper aangesteld. Demna was tien jaar lang het artistieke brein bij Balenciaga, waar hij voor sterke groei zorgde met opvallende ontwerpen zoals Triple S-sneakers, herkenbaar aan hun overdreven formaat. Maar Gucci is een veel groter merk, wat betekent dat een ommekeer waarschijnlijk tijd kost.

Naast de interne problemen van Kering zit de bredere luxemarkt vast in een periode van zwakke groei, deels veroorzaakt doordat Chinese kopers hun aankopen beperken. Amerikaanse importheffingen en een escalerende handelsoorlog hebben de vooruitzichten voor de sector verder verslechterd. Een concurrent als LVMH voelt dat ook.

Niet alle bedrijven hebben er evenveel last van. EssilorLuxottica, het bedrijf achter onder meer Ray-Ban-brillen, heeft de verkopen in het eerste kwartaal juist opgevoerd. Vooral in de regio met Europa en het Midden-Oosten ging het goed. Daarbij profiteerde het brillenconcern van de gewildheid van de slimme brillen die het met Facebook-moederbedrijf Meta Platforms maakt.