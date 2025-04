Burgemeester Halsema haalt band met kerken in Amsterdam aan na brandbrief voorgangers

Dit is een van de uitkomsten van een overleg tussen de burgemeester en ruim 25 Amsterdamse voorgangers en kerkleiders dinsdagmiddag. Dat meldde Jurjen ten Brinke, sinds februari werkzaam bij de Amsterdam Council of Christian Leaders (ACCL), na afloop. Hij sprak van een „heel plezierig en open gesprek”.

In maart vroegen de Amsterdamse kerkleiders burgemeester Halsema om een gesprek over de huisvestingsproblemen van kerken en over wat „de veelgenoemde scheiding tussen kerk en staat nu eigenlijk betekent”. In hun brief wezen ze onder meer op de inzet van kerken en diaconieën voor kwetsbare groepen en hun betrokkenheid bij de interreligieuze dialoog.

Tijdens de ontmoeting dinsdag belichtte algemeen coördinator Madelon Grant van de koepelorganisatie SKIN Nederland de huisvestingsproblemen waar migrantenkerken mee kampen. Zij gaf aan dat naar schatting vijftig kerken in Amsterdam op zoek zijn naar huisvesting of de komende vijf jaar naar een andere locatie op zoek moeten.

Een van de oorzaken daarvan is, aldus Grant, dat kerken die geen gebouw bezitten, vaak panden huren via een tijdelijk contract, omdat het desbetreffende gebied op termijn herontwikkeld gaat worden. „Zodra die herontwikkeling start, komen de kerken op straat te staan, en in de nieuwe herontwikkelplannen is geen rekening met hen gehouden.”

Ook gaf Grant aan dat verscheidene kerkgemeenschappen groeien. „Doordat er woningen worden bijgebouwd en nieuwkomers hier komen wonen, en omdat er onder jongeren toenemende belangstelling is voor het christelijk geloof.”

Ten Brinke schetste de ontwikkeling die kerken de laatste jaren in Amsterdam hebben doorgemaakt, waarbij ze „veel meer maatschappelijk betrokken zijn geraakt, wat soms ook om een andere huisvesting vraagt”. Ook lijsttrekker Tim Kuijsten van de ChristenUnie Amsterdam, die in maart het initiatief nam voor de brief van de voorgangers aan Halsema, voerde het woord.

Stadsloods

De komende tijd zal er nader overleg plaatsvinden met de stadsloods, die eveneens bij het gesprek aanwezig was. Daarbij zal, aldus Ten Brinke, in kaart worden gebracht waar de huisvestingsnood bij kerken het hoogst is en welke locaties in de stad mogelijk beschikbaar zijn voor verhuur.

Burgemeester Halsema liet tijdens de bijeenkomst weten dat ze een nieuwe visie op de rol van religie in de stad en de scheiding van kerk en staat gaat schrijven. Ze geeft daarmee gehoor aan een verzoek vanuit de gemeenteraad. Volgens Ten Brinke wil ze ook „een keer komen kijken bij een van de groeiende kerken waar honderden jonge mensen op af komen”.

„We zaten bij een betrokken burgemeester aan tafel, die duidelijk aanvoelde wat het probleem van de kerken is” Jurjen ten Brinke, Amsterdam Council of Christian Leaders

Bidden

In de herfst zal een vervolgoverleg met de voorgangers worden gepland. „Dat is winst, want er was geen regulier overleg tussen de kerken en de gemeente op dit niveau”, zegt Ten Brinke. Hij toont zich blij met de uitkomsten van het gesprek van dinsdagmiddag.

„We zaten bij een betrokken burgemeester aan tafel, die aan de ene kant aangaf dat Amsterdam een gigantische woningnood heeft, maar ook duidelijk aanvoelde wat het probleem van de kerken is. Aan het eind van de bijeenkomst stelde een van de voorgangers spontaan voor om te bidden. Ik vond het heel bijzonder dat we de ontmoeting in de ambtswoning op die manier konden afsluiten.”

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat de burgemeester terugkijkt op „een goed en prettig gesprek” en bevestigt dat dit een vervolg zal krijgen.