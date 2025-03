Kerken Amsterdam willen overleg met Halsema over huisvesting

Mede om te voorkomen dat kwetsbare gemeenschappen waar de kerken zich voor inzetten daarvan de dupe worden, dringt een groep van Amsterdamse kerkleiders en voorgangers aan op overleg daarover met burgemeester Halsema.

Hun contacten met Halsema verlopen via de Amsterdamse ChristenUnie.

De brief waarin de kerken om het overleg verzoeken is onder andere ondertekend door ds. Rein den Hertog (voorzitter City to City Amsterdam) en ds. Johan Visser (predikant Noorderkerk).

„Kerken en diaconieën organiseren sociale en verbindende initiatieven in onze wijken, vangen kwetsbare groepen op, brengen mensen in verbinding en dienen mensen in hun geestelijk leven. Ook participeren veel kerken actief in brede netwerken van interreligieuze contacten en zijn ze op allerlei plekken present in de interreligieuze dialoog. Kerken dragen zo bij aan een sociale, leefbare en veerkrachtige samenleving, waarin Amsterdammers met allerlei achtergronden zij aan zij proberen verschillen te overbruggen en de polarisatie in onze stad proberen te verminderen”, schrijven de briefschrijvers. „Juist daarom maken we ons vandaag de dag grote zorgen over de ruimte voor de kerk in Amsterdam.”

Elders verwijzen de briefschrijvers naar onderzoeken die aantonen dat de stad gebaat is bij goed functionerende geloofsgemeenschappen. „Een audit in Amsterdam-Noord toonde dat in dat stadsdeel alleen al meer dan zeven-en-een-halfduizend mensen geholpen werden binnen één jaar; zou die inzet gekapitaliseerd worden, dan zou deze omgerekend 1,2 miljoen euro waard zijn.”

Woningbouwproject

Een schrijnende voorbeeld van een geloofsgemeenschap die worstelt met de huisvesting is het Maranatha Community Transformation Center in Amsterdam Zuidoost, staat in de brief. Na 18 jaar moet de stichting door plannen van de gemeente uit haar gebouw en er is nog geen alternatief geboden. Afgelopen zomer leek de gemeente kans te maken op een plek in een nieuw woningbouwproject van drie woningcorporaties. „Maar onverwachts is besloten MCTC niet mee te nemen in de plannen voor het project. Als reden werd specifiek aangegeven dat het om een ‘christelijke organisatie’ gaat, en dat die identiteit een obstakel vormt voor de samenwerking”, stellen de briefschrijvers ongerust vast.

De brief mondt uit in een uitnodiging aan Halsema voor een gesprek met de kerken „om zo samen daadwerkelijk tot verbeteringen te komen om de ruimte voor Amsterdamse kerken te bewaren.”