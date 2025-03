Amsterdamse wethouder: Geen hulp bij huisvesting kerken

De wethouder wees tijdens het debat, dat was aangevraagd door PvdA en CDA, op de scheiding tussen kerk en staat, meldde Het Parool donderdag. „Ik vind het geen overheidstaak om in de gebiedsontwikkeling in religieuze huisvesting te voorzien.”

CDA-duoraadslid Laurens Lochtenberg wees volgens Het Parool op het belang van religieuze instellingen. „U helpt toch ook buurthuizen een plek in de stad te vinden, dan kan dat hier toch ook?” „Dat kan ook”, reageerde Groot Wassink. „Maar dat wil ik niet.”

Vorige week drong een groep van Amsterdamse kerkleiders en voorgangers in een brief aan op overleg met burgemeester Halsema over de huisvestingsproblemen van kerken in de hoofdstad. Een toenemend aantal kerken heeft geen eigen onderkomen meer.