Man opgepakt na vondst zwaargewonde op dak van garage Amsterdam

Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat het slachtoffer vermoedelijk urenlang in een woning in de flat is geweest. Waarom hij daar was en of hij er mogelijk tegen zijn wil werd vastgehouden, wordt onderzocht. De opgepakte verdachte is de bewoner van de woning, meldt de politie woensdag.

Het slachtoffer ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis.