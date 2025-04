Veel mensen hebben gordelroos, hooikoorts neemt af door regen

Ongeveer 110 op elke 100.000 mensen van 65 jaar en ouder zijn vorige week met gordelroos naar de huisarts gegaan. Een week eerder lag dat aantal nog iets hoger. Sinds half februari is het aantal huisartsbezoeken voor gordelroos ongeveer verdubbeld.

Volgens onderzoeksinstituut Nivel is er ook een stijging te zien bij mensen van 45 tot 65. Dit kan komen door extra aandacht voor gordelroos, meldt het instituut.

Gordelroos wordt veroorzaakt door hetzelfde virus als waterpokken. De ziekte begint meestal met jeuk, tintelingen en een brandende pijn, waarna blaasjes en korstjes volgen. De ziekte wordt weinig mensen fataal, maar patiënten houden er soms wel langdurige zenuwpijn aan over.

Het aantal mensen dat met hooikoorts naar de huisarts is gegaan, is afgelopen week gedaald. Waarschijnlijk zijn er door regenbuien minder pollen in de lucht.