Staten Utrecht willen snel besluit Rijk over normen windturbines

De nieuwe landelijke milieunormen voor windturbines zouden aanvankelijk op 1 juli dit jaar ingaan, maar het kabinet heeft dat besluit tot nader order uitgesteld. Daardoor is onder meer nog onduidelijk in hoeverre de normen worden aangescherpt voor geluid en slagschaduw van de windturbines. De Statenleden Odile de Man (VVD) en Marlies Welschen (CDA) wezen erop dat uit gesprekken met bewoners duidelijk is geworden dat veel mensen bezorgd zijn over de impact van windturbines op hun gezondheid.

VVD, CDA en D66 stelden ook dat de gezondheid van inwoners leidend moet zijn bij de besluitvorming over windturbines. Ze riepen op nieuwe wetenschappelijke inzichten over gezondheidsrisico’s en afstandsnormen voortdurend mee te nemen bij besluitvorming en de inwoners daarvan zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

SGP en 50PLUS stemden tegen de motie. „Dat doen we omdat de verantwoordelijke gedeputeerde toekomstige uitkomsten van gezondheidsrisico’s niet meeneemt in zijn besluitvorming”, motiveerde SGP-fractievoorzitter Bertrick van den Dikkenberg de tegenstem.

De provincie en de Utrechtse gemeenten hebben in de Regionale Energie Strategieën (RES) afgesproken in 2030 2,4 terawattuur (TWh) aan zonne- en windenergie op te wekken. Om dat doel te kunnen bereiken, moeten er meer windturbines komen.