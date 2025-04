Tesla stijgt op Wall Street nu topman Musk focus wil verleggen

Tesla is woensdag op de aandelenbeurzen in New York beduidend hoger geopend. Beleggers reageerden op het nieuws dat Elon Musk, de veelbesproken topman van de elektrische-autofabrikant, van plan is zijn werk voor de Amerikaanse president Donald Trump in mei te verminderen. In plaats daarvan wil hij zich meer richten op Tesla, wat hard nodig lijkt gezien de recente tegenvallende resultaten van het bedrijf. Het aandeel steeg bijna 5 procent, terwijl de belangrijkste graadmeters op Wall Street eveneens flink vooruitgingen.