Meta vergelijkt miljoenenboete Europese Commissie met heffing

Meta heeft de boete gekregen omdat het concern volgens de Commissie consumenten onvoldoende mogelijkheden heeft geboden om minder persoonlijke data te delen via Facebook en Instagram. „Door ons te dwingen ons bedrijfsmodel te veranderen, legt de Commissie in feite een heffing van miljarden dollars op aan Meta en verplicht ons een inferieure dienst aan te bieden”, beweert Joel Kaplan, de directeur voor internationale aangelegenheden bij Meta, in een verklaring.

Met het woord heffing lijkt hij te verwijzen naar de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump tegen onder meer de EU. Kaplan stelt verder dat de Europese Commissie met de boete „succesvolle Amerikaanse bedrijven” probeert te benadelen, „terwijl Chinese en Europese bedrijven onder andere normen mogen opereren”.

Ook Apple kreeg woensdag een boete van de Commissie. Dat Amerikaanse techconcern moet 500 miljoen euro betalen omdat het bedrijf erop aanstuurt apps alleen in de eigen appstore aan te bieden.

De maatregel vergroot de spanningen tussen de EU en de VS. De Europese Commissie was eerder van plan tegenheffingen in te voeren op Amerikaanse producten als reactie op de heffing van de VS. De EU heeft de plannen gepauzeerd omdat Brussel en Washington proberen een overeenkomst te sluiten hierover. Een EU-bron heeft eerder woensdag gezegd dat de boetes losstaan van de heffingen.