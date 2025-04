Rechtbank: zaak om krimp Schiphol is aan bestuursrechter

Verschillende luchtvaartorganisaties, waaronder KLM, TUI en BARIN, hadden de zaak aangespannen tegen de Staat en Schiphol. Zij willen daarmee voorkomen dat vanaf november het maximumaantal vluchten van en naar Schiphol wordt verlaagd van 500.000 naar 478.000.

De luchtvaartsector had graag een uitspraak gewild voor 8 mei. Dat is de datum waarop de Staat een besluit neemt over de aanpassing van het Luchthavenverkeersbesluit en Schiphol de capaciteit voor het winterseizoen moet doorsturen naar de slotcoördinator. Maar de luchtvaart zal nog even moeten wachten. „Met deze uitspraak is er nog geen duidelijkheid voor de sector en dat is teleurstellend”, reageert KLM.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat achter het oordeel van de rechter. „De Wet Luchtvaart is namelijk recent specifiek aangepast om bezwaren tegen het LVB bij de bestuursrechter te behandelen. Dat is waar deze zaak thuishoort.”