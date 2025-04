Systemen UWV overbelast door vele aanvragen Noodfonds Energie

Bij het aanvragen van de regeling hebben mensen inkomensgegevens uit de systemen van het UWV nodig. Maar vanwege de „enorme drukte” zijn die systemen volgens de woordvoerder overbelast geraakt. Daardoor belanden sommige aanvragers in een wachtrij van zo’n twintig minuten. „We begrijpen dat het frustrerend is en doen er met het UWV alles aan om de drukte te verlichten.” De woordvoerder adviseert mensen die het niet lukt het laat in de avond of vroeg in de ochtend nog een keer te proberen.

Huishoudens met een laag inkomen en hoge energierekening kunnen dit jaar opnieuw terecht bij het fonds voor steun voor hun energiekosten.

Met de regeling hoopt het fonds dit jaar 100.000 huishoudens te helpen. Degenen die in aanmerking komen, krijgen een deel van de energierekening voor zes maanden vergoed. De overheid heeft daarvoor 56,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Energieleveranciers en netbeheerders leveren ook een bijdrage, van in totaal 13,2 miljoen euro.

De afgelopen twee jaar hebben in totaal ruim 160.000 huishoudens gebruikgemaakt van de regeling. Eind vorig jaar leek het erop dat het fonds dit jaar niet zou kunnen doorgaan omdat de benodigde bijdrage vanuit het bedrijfsleven uitbleef. Die is nodig omdat de EU het anders mogelijk ziet als ongeoorloofde staatssteun. Begin dit jaar werd het noodfonds toch verlengd.