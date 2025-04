Europese beurzen flink hoger na sussende woorden Trump

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, stond kort na de opening 1,3 procent hoger op 868,62 punten. De MidKap steeg 1,4 procent tot 807,16 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 2,2 procent.

In Amsterdam maakte verfproducent AkzoNobel een koerssprong bij de opening van bijna 7 procent, na de publicatie van zijn kwartaalresultaten. Het concern zegt grotendeels afgeschermd te zijn van de Amerikaanse importheffingen omdat lokaal wordt geproduceerd en ingekocht.

Ook chiptoeleverancier Besi klom bijna 7 procent. Het bedrijf kreeg in het eerste kwartaal van dit jaar meer nieuwe orders binnen. De omzet en winst gingen in het afgelopen kwartaal wel omlaag, vooral door een afgenomen vraag vanuit de auto- en smartphonesector.

Uitzendconcern Randstad werd bijna 5 procent meer waard, ondanks lagere resultaten afgelopen kwartaal. Het bedrijf stelt dat de vooruitzichten voor de rest van het jaar beperkt zijn door „toenemende macro-economische onzekerheid”.

In de MidKap was Vopak de enige daler met een verlies van 5,4 procent. Het tankopslagbedrijf boekte een nettowinst in het eerste kwartaal van bijna 100 miljoen euro. De omzet groeide echter nauwelijks. Het concern spreekt van sterke resultaten en verwacht beperkte gevolgen van de Amerikaanse importheffingen.

Op de beurs in Frankfurt ging het aandeel Tesla 6,5 procent omhoog. De fabrikant van elektrische auto’s maakte dinsdag nabeurs bekend dat de winst in het eerste kwartaal is gekelderd. Het concern staat onder druk van kritiek op het werk van topman Elon Musk voor president Trump. In een toelichting op de cijfers zei Musk echter van plan te zijn het werk voor de regering in mei „aanzienlijk” te verminderen om zich op Tesla te concentreren.