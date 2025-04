„Poetin biedt aan invasie te stoppen bij huidige frontlijn”

Het voorstel zou betekenen dat Rusland geen aanspraak meer maakt op de delen van de Oekraïense regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja die nu in handen zijn van de Oekraïners. Rusland annexeerde die regio’s eind 2022, maar internationaal wordt die claim niet erkend. Poetin heeft tot nu toe altijd volgehouden dat die regio’s helemaal bij Rusland moeten horen.

Witkoff sprak de afgelopen maanden meerdere keren met Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne. De Russische president zou dit idee vorige maand hebben voorgesteld tijdens een ontmoeting in Sint-Petersburg. Volgens FT hebben de Amerikanen geopperd dat ze de annexatie van de Krim officieel zouden kunnen erkennen. De Russische controle over de delen van de andere vier regio’s zou niet officieel, maar de facto worden erkend door de VS.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft nog eens herhaald dat het voor hem geen optie is om definitief afstand te doen van de Krim. „Oekraïne zal de bezetting van de Krim niet erkennen. Het is ons grondgebied, er valt niet over te praten.”