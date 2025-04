Noodtoestand nabij Moskou uitgeroepen na ontploffing

Volgens het Russische ministerie van Defensie is de ontploffing ontstaan door een schending van de veiligheidsvoorschriften. Deze bewering valt niet onafhankelijk te verifiëren. Er zouden geen slachtoffers zijn, meldt het staatspersbureau RIA. Op sociale media gaan beelden rond van de explosie.

Branden en explosies in munitiedepots komen regelmatig voor in heel Rusland, vooral door overtredingen van de regels of door verouderde wapenvoorraden en opslagplaatsen.

Sinds het grootschalige Russische offensief tegen Oekraïne in 2022 heeft het Oekraïense leger herhaaldelijk de verantwoordelijkheid opgeëist voor aanvallen op munitiedepots in Rusland. Pro-Oekraïense accounts speculeren dat de explosie is veroorzaakt door een Oekraïense aanval, maar leveren daarvoor geen bewijs. Het Oekraïense leger heeft niet gereageerd op het nieuws.