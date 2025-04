Tweede Kamer wil fusie NOS en NTR, ondanks standpunt minister

Mediaminister Eppo Bruins liet vorige week in een debat nog weten dat hij niet voor zo’n fusie is. De NSC-bewindsman had in eerste instantie opgeschreven dat taakomroep NTR zou verdwijnen bij de hervorming van het stelsel per 2029, tot ontsteltenis van de omroep zelf.

Niet veel later kwam Mohammed Mohandis (GL-PvdA) met een reddingsplan: laat de NTR fuseren met NOS. Een Kamermeerderheid tekende zich af en minister Bruins kwam terug op zijn eerdere besluit om NTR af te schaffen. Zijn tegenvoorstel was om de NTR een plek te laten vinden in een van de vier of vijf nog te vormen omroephuizen.

Kamerlid Mohandis zag daar niets in en bleef bij zijn motie. VVD, NSC SP, Volt, Denk, D66, CDA en SGP stemden voor.