Vicepresident VS: relatie met India bepaalt toekomst 21e eeuw

„Als India en de Verenigde Staten succesvol samenwerken, zullen we een welvarende en vreedzame 21e eeuw tegemoetgaan”, aldus Vance. „Als we er niet in slagen succesvol samen te werken, kan de 21e eeuw een zeer donkere tijd worden voor de hele mensheid.”

De vicepresident kwam maandag aan in India, voor wie de VS de belangrijkste handelspartner zijn. Vance, die maandag al sprak met de Indiase premier Narendra Modi, vertelde ook dat de twee landen de voorwaarden voor handelsbesprekingen hebben vastgelegd. Volgens hoge Indiase functionarissen wordt het eerste deel van een overeenkomst tussen beide landen in november uitonderhandeld.