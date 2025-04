Eerste concert Mahler Festival in Concertgebouw ook elders te volgen

Het concert is live te volgen in negen Pathé theaters verspreid door Nederland, van Maastricht tot Groningen. Hiermee willen het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest meer mensen in de gelegenheid stellen dit uitverkochte concert rechtstreeks mee te maken.

Gustav Mahler (1860–1911) kwam in 1903 naar Amsterdam om de Nederlandse première van zijn Eerste Symfonie te leiden. Het was het begin van een innige samenwerking en de start van de Mahlertraditie van het Concertgebouworkest. De componist noemde Nederland zijn tweede muzikale thuisland. Van 8 tot en met 18 mei organiseert het Concertgebouw voor de derde keer in zijn bijna 140-jarige geschiedenis een Mahler Festival. Tien dagen lang staan alle tien symfonieën van Mahler centraal, uitgevoerd door diverse orkesten en dirigenten.

Mahlers Eerste Symfonie is stormachtig, lyrisch en visionair. In de symfonie verweeft de componist natuurgeluiden, dansen, volksliedjes en jeugdherinneringen tot een krachtig muzikaal verhaal. Het werk bestaat uit vier delen, met als terugkerend motief een thema uit zijn ”Lieder eines fahrenden Gesellen”. Lentedromen, jachttaferelen en boerendansen leiden uiteindelijk tot een triomfantelijke finale.

Meer informatie: concertgebouw.nl