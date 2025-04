Krant: Japan overweegt herziening autonormen voor deal met VS

De regering in Tokio meent dat er ruimte is om bepaalde veiligheidscriteria te versoepelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de botsveiligheidstests, schrijft Nikkei. Het bericht van de krant volgt op onderhandelingen tussen Japan en de VS die vorige week zijn gestart.

Japanse autofabrikanten moeten net als andere landen 25 procent importheffing betalen als zij auto’s willen invoeren in de VS. Daarnaast heeft de Amerikaanse president Donald Trump het land een algemene importheffing opgelegd van 24 procent die nu tijdelijk verlaagd is tot 10 procent. Met de onderhandelingen wil Tokio dat tarief definitief omlaag brengen.