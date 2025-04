Twee gewonden en dode kat en hond door brand Rotterdam

Bij een woningbrand aan de Vuurplaat in Rotterdam Feijenoord hebben twee mensen brandwonden opgelopen, bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio na berichtgeving van het AD. Een van hen is zwaargewond en werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De ander ging in een ambulance naar het ziekenhuis. Bij de brand overleden een kat en een hond.