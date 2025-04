In Zuid-Afrika ontvoerde Amerikaanse zendeling bevrijd

Dat maakte de Amerikaanse christelijke organisatie International Christian Concern (ICC) woensdag bekend. Zijn bevrijding vond minder dan een week na zijn ontvoering door vier gemaskerde mannen plaats.

De Zuid-Afrikaanse politie traceerde de locatie waar Sullivan gevangengehouden was, een zogeheten safehouse in KwaMagxaki, bij Port Elizabeth, een stad in het zuid van Zuid-Afrika. Toen agenten het huis naderden, zagen ze een voertuig op het terrein. De verdachten in het voertuig probeerden te vluchten en openden het vuur. Tijdens het vuurgevecht dat volgde zijn drie verdachten gedood. Sullivan, die tijdens het gevecht bij de verdachten in de auto zat, is ongedeerd gebleven.

Jeremy Hall, woordvoerder van de familie Sullivan, zei vorige week tegen persbureau AFP dat er financiële motieven achter de ontvoering zaten.

Sullivan is als predikant in dienst bij Fellowship Baptist Church, een behoudend baptistisch kerkverband in de Amerikaanse staat Tennessee. In 2028 verhuisde hij met zijn gezin naar Zuid-Afrika om als kerkplanter te evangeliseren onder Xhosasprekende mensen in het zuidoosten van het land.