Amerikaanse zendeling in Zuid-Afrika tijdens preek ontvoerd  

Dat maakte de Amerikaanse christelijke organisatie International Christian Concern (ICC) vrijdag bekend.

De ontvoering vond plaats toen Sullivan voorging in Motherwell. Vier gemaskerde mannen drongen de kerk binnen, waar hij samen met anderen een gebedsbijeenkomst hield. De ontvoerders stalen nog twee mobiele telefoons voordat zij de 45-jarige predikant meenamen in zijn eigen auto. Het voertuig is later ongeveer anderhalf kilometer verderop teruggevonden.

Jeremy Hall, woordvoerder van de familie Sullivan, zei tegen persbureau AFP dat er financiële motieven achter de ontvoering zaten. Ook „wisten de daders hoe hij heette”, aldus Hall. Het Zuid-Afrikaanse digitale nieuwsmedium News24 meldt dat er nog geen losgeld is geëist.

Sullivan is als predikant in dienst bij Fellowship Baptist Church, een behoudend baptistisch kerkverband in de Amerikaanse staat Tennessee. Volgens de website van de familie Sullivan verhuisde de predikant in november 2018 naar Zuid-Afrika om als kerkplanter te evangeliseren onder Xhosa-sprekende mensen in het zuidoosten van het land en om er een kerk op te richten.

De statistieken van de Zuid-Afrikaanse politie laten zien dat het aantal ontvoeringen in dit land de afgelopen tien jaar met 264 procent is toegenomen. In 2023-2024 vonden er meer dan 17.000 ontvoeringen plaats. Het conservatieve nieuwsplatform The Daily Wire berichtte vrijdag dat er twee dagen voor de ontvoering van Sullivan ook al een Chinees staatsburger is ontvoerd.