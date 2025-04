Eregast bij herdenking 80 jaar vrijheid drie Gelderse gemeenten

„Eregast” Maud Peper, die de Tweede Wereldoorlog als Joods meisje overleefde, is zaterdag bij de viering van tachtig jaar vrijheid in Elburg, Oldebroek en Nunspeet. Zij is volgens de gemeente Nunspeet „een van de weinige Joodse overlevenden in onze regio die nog in leven is”. Op 19 april 1945 werden de drie Gelderse gemeenten bevrijd door de Canadezen.