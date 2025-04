Hoe verduurzaam ik mijn jaren 30-woning?  

Ik raad u aan om zoveel mogelijk isolatiemaatregelen te nemen. Als u meerdere verduurzamingsmaatregelen treft, kan de subsidie op bepaalde verbeteringen worden verdubbeld. Als u besluit driedubbel glas te nemen en ook vloer, spouwmuur, gevel of dak wilt isoleren, dan stijgt de subsidie voor het glas van 131 naar 222 euro per vierkante meter en die van de spouwmuur met 2,50 euro per vierkante meter.

Een glaszetter plaatst een nieuwe ruit in een woning. beeld ANP, Freek van den Bergh

Op isolatiemaatregelen die u zelf uitvoert, zit geen subsidie. Het isoleren van het dak en de vloer is vaak makkelijk zelf te doen en zal waarschijnlijk goedkoper zijn dan uitbesteden aan een erkend bedrijf.

Ik raad u ook aan om te kijken naar B-keuze isolatiemateriaal. Hierin zit doorgaans een kleine productiefout, maar de isolatiewaarde is vaak minstens zo goed en de prijs is aanzienlijk lager dan van A-kwaliteit.

Ruimtes die ’s winters dagelijks verwarmd moeten worden, zou u extra kunnen isoleren, bijvoorbeeld met een voorzetwand. U levert dan wel wat oppervlakte aan woonruimte in, maar het kan aanzienlijk in de stookkosten schelen. Bovendien kunt u gemakkelijker uw leidingen wegwerken.

beeld Cees van der Wal

Het isoleren van het plafond is ook een aanrader. U kunt overwegen om op diverse plaatsen in het plafond een met roosters afsluitbare doorvoer naar de bovenverdieping te maken, zodat u gecontroleerd de opstijgende warmte kunt laten ‘ontsnappen’ naar de slaapkamer.

Een donkere, (liefst) stenen binnenvloer en/of -muur, waar ’s winters de zon op schijnt, helpt om zonnewarmte te oogsten. Zo’n vloer of muur slaat de instralende warmte op en geeft deze langzaam af.

Als u kiest voor vloerverwarming, is het zaak dat u vooraf bepaalt of u een eventuele houten vloer vervangt door een dikke betonnen vloer. Daar worden de leidingen in gelegd. Door de grote massa warmt zo’n betonnen vloer heel langzaam op, maar hij blijft ook langer warm. Als u een houten vloer voorziet van vloerverwarming, isoleer deze dan aan de onderzijde goed, want anders lekt er veel warmte weg.

Een aanwezige cv-ketel zal na alle isolatiemaatregelen een te hoge capaciteit hebben vanwege de veel lagere warmtevraag. Een volledig elektrische warmtepomp is waarschijnlijk de beste vervanger. De nieuwste versies kunnen, als u een dynamisch energiecontract hebt, worden aangestuurd op basis van de laagste energieprijzen. Als u daarnaast elektrisch gaat koken, kunt u van het gas af.

Ik raad u tot slot aan om ook zonnepanelen te nemen. Als het mogelijk is om deze oost-west te leggen, leveren deze de meeste energie op momenten dat de stroom het duurst is. Energieopslag in een slimme, verliesarme warmwaterbatterij, zoals de NEStore van Newton Energy Solutions, helpt u om het eigen verbruik te vergroten.

De auteur is energieadviseur.