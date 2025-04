Economie VS krimpt in eerste maanden onder president Trump

De schatting van de Amerikaanse overheid schetst een eerste beeld van de gevolgen van het handelsbeleid van president Donald Trump. Het is voor het eerst sinds 2022 dat ’s werelds grootste economie krimp laat zien. In het laatste kwartaal van vorig jaar groeide de economie nog met 2,4 procent.

In de Verenigde Staten wordt de ontwikkeling van de economie gemeten volgens een geannualiseerde methode. Dat is anders dan hoe de economische ontwikkeling in Nederland wordt gemeten.

De import nam toe met 41 procent op jaarbasis, de grootste toename in bijna vijf jaar. Normaal gaan deze goederen direct naar winkels, maar uit de gegevens van de overheid blijkt dat de voorraden van Amerikaanse bedrijven zijn toegenomen. Bedrijven hebben deze goederen zo proberen veilig te stellen, voordat ze in rap tempo duurder zouden worden als gevolg van importheffingen.

Naast de impact van de toegenomen import op de economie meldt het ministerie van Handel ook dat er in januari tot en met maart een vertraging in de consumentenbestedingen te zien was. Die stegen met 1,8 procent, het zwakste cijfer sinds medio 2023. Tegelijkertijd namen de overheidsuitgaven voor het eerst sinds 2022 af, met 1,4 procent.