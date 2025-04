Kabinet int 1,3 miljard meer inkomstenbelasting tegen hogere btw

De belastingschijven en heffingskortingen stijgen normaal gesproken mee met de inflatie. Dat gebeurt per 1 januari 2026 maar voor ongeveer de helft, schrijft het kabinet. Inkomens zijn intussen wel gestegen, bijvoorbeeld door hogere lonen. Hierover dragen burgers samen dus 1,3 miljard euro meer belasting af dan verwacht.

Het kabinet wilde de btw op cultuur, media en sport aanvankelijk verhogen van 9 procent naar het hoge tarief van 21 procent. Hierdoor zouden kranten, boeken en toegangskaartjes duurder worden. Tegen dit plan was veel verzet vanuit de maatschappij en de Tweede Kamer. Onder druk van de oppositie - die een meerderheid in de Eerste Kamer heeft - is toen besloten om dit niet door te voeren. Het kabinet moest wel op zoek naar een dekking hiervoor.