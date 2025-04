Zeeuwen balen van files en chaos door sluiten Vlaketunnel

De afgelopen twee weken was de A58, de belangrijkste verkeersader van Zeeland, tot drie keer toe urenlang gestremd in beide richtingen. De Vlaketunnel onder het Kanaal door Zuid-Beveland ging namelijk tijdelijk dicht voor het verkeer. Gevolg: enorme files en chaos op de sluiproutes. Sommige automobilisten konden vier, vijf uur lang geen kant op, tot in omliggende dorpskernen stond het vast. Ooggetuigen zagen op polderweggetjes auto’s vaststaan in aantallen die normaal gesproken in een hele maand over zulke weggetjes rijden. De ergernis liep soms zo hoog op dat mensen elkaar niet meer de ruimte gunden om in te voegen, met aanrijdingen en schade tot gevolg.

De eerste afsluiting van de tunnel, donderdag 3 april, kwam door een verkeersongeluk: een kraanwagen kantelde in de tunnel. Een week later was het opnieuw raak en ging de tunnel binnen een tijdsbestek van 24 uur twee keer dicht vanwege technische problemen. Zeeland vindt het nu de hoogste tijd dat het Rijk en Rijkswaterstaat als wegbeheerders maatregelen nemen voor een betere verkeersdoorstroming op het Zeeuwse wegennet. Omdat vanuit Den Haag op dit punt tot nu toe wel zaken beloofd zijn, maar er nog weinig is gedaan, vindt SGP-Statenlid Harold van de Velde „dat we het gesprek nu over een andere boeg moeten gooien. Ik zie namelijk te weinig verbetering”.

De A58 is de belangrijkste verkeersader van Zeeland. beeld Jan Dirk van Scheyen

Hulpdiensten

Het Zeeuwse Statenlid vertelt de voorbije weken te zijn overstelpt met reacties uit zijn achterban, overwegend Zeeuwen, die aangeven hun buik vol te hebben van het almaar terugkerende fileleed in hun gewest. Dat de Vlaketunnel nu in zo’n korte tijd tot drie keer toe langdurig dichtging, was voor hen de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. „Kijk naar de hinder en ergernis, de onveilige situaties die ontstonden en de lange aanrijtijden van hulpdiensten. En niet te vergeten de forse economische schade die bedrijven opliepen omdat hun vrachtwagens urenlang vastzaten”, somt Van de Velde op.

De A58, de enige snelweg in Zeeland, moet worden ontlast door de komst van een robuuste tweede ontsluitingsroute in Zeeland van zuid naar noord, meent de SGP’er. Ook pleit Van de Velde voor het creëren van meer doorsteken op de A58 naar eventuele omleidingstrajecten. Daarnaast vinden meerdere partijen in de Zeeuwse Staten, waaronder de SGP, dat de overheid eens goed moet kijken naar de regels en protocollen van de Tunnelwet. Nu wordt de Vlaketunnel met een beroep op deze wet vaak in beide richtingen voor het verkeer afgesloten als er een technisch probleem is, ook al is er met het wegdek niets aan de hand. Onnodig, vinden de partijen, die denken dat maatwerk bij het toepassen van deze wet mogelijk is.

Gedeputeerde van Mobiliteit Harry van der Maas (SGP) gaat over twee weken in gesprek met minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) over de problemen op het Zeeuwse wegennet. Afgelopen vrijdag gaf Van der Maas in de vergadering van Provinciale Staten al aan dat investeringen nodig zijn in het Zeeuwse wegennet. „Deze problematiek vraagt om grote oplossingen”, zei hij. „We moeten opschalen en niet langer van incident naar incident gaan.”