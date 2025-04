Vlaketunnel opnieuw dicht door technische storing

Rijkswaterstaat zegt „systemen te testen” en " hard te werken aan een oplossing”. Verkeer richting Bergen op Zoom en Vlissingen wordt omgeleid.

Woensdagavond werd de tunnel in Zeeland gesloten wegens de technische storing in de glasvezel. Daarvan werd verwacht dat die enkele uren zou duren, maar het probleem houdt aan. Donderdag rond het middaguur werd in beide richtingen de rechterrijstrook vrijgemaakt voor verkeer. Maar donderdagavond is de tunnel weer volledig afgesloten.

De afsluiting leidde donderdagochtend in de omgeving tot flinke vertraging.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat als het probleem vrijdagochtend nog niet is verholpen, ook dan in elk geval rijstroken worden vrijgemaakt voor verkeer.

Vorige week was de Vlaketunnel ook al gesloten in de richting Bergen op Zoom. Toen kwam dat door een ongeluk. Een kraanwagen was er gekanteld.