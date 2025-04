Zorgen Zeeland over bereikbaarheid na afsluitingen Vlaketunnel

SGP-Statenlid Harold van de Velde riep Gedeputeerde Staten op met het Rijk en Rijkswaterstaat in gesprek te gaan over het eerder vrijmaken van wegen na storingen of ongevallen. Hij zei dat de afsluitingen van de Vlaketunnel in de A58 „ongelooflijk veel Zeeuwen bezig hebben gehouden” en dat een afsluiting eerder deze week tot verkeersonveiligheid, economische schade en chaos heeft geleid.

Van de Velde riep de andere fracties op de kwestie aan te kaarten bij partijgenoten in de Tweede Kamer om die daardoor op de landelijke politieke agenda te krijgen. Ook BBB-Statenlid Berend Boone uitte zijn zorgen over de chaos die was ontstaan. „Wat moet er gebeuren voordat Rijkswaterstaat actie onderneemt?”

Gedeputeerde Harry van der Maas (mobiliteit) zei dat Zeeland met al zijn bruggen en tunnels kwetsbaar is op het gebied van bereikbaarheid. „Dit vraagt om grotere oplossingen. Er moet meer geld komen vanuit Den Haag voor de Zeeuwse infrastructuur. Over twee weken ben ik op de koffie bij minister Barry Madlener. Ik zal dit onderwerp dan niet onbesproken laten.”