CWZ Nijmegen wil samenwerking met vijf cardiologen beëindigen

In november kwam via De Gelderlander ook al informatie naar buiten over een „angstcultuur” binnen de vakgroep. De krant zag een geheim rapport in. Er zou sprake zijn van grensoverschrijdend, bot en oncollegiaal gedrag, mensen zouden onheus bejegend worden en de artsen zouden zich onvoldoende verantwoordelijk voelen.

De CWZ-woordvoerder bevestigt dat er „een hele geschiedenis” achter het huidige voornemen zit. Rond de jaarwisseling zijn er maatregelen en een plan van aanpak gekomen, „nu gaat men een stap verder”. Meer wil hij er niet over kwijt.

Gevolgen voor patiënten zijn er volgens de woordvoerder vooralsnog niet. De artsen gaan nog „gewoon door met hun werk zoals altijd, iedereen werkt er nog”. Achter de schermen wordt gewerkt aan een plan hoe het verder moet zonder de vijf artsen. „Maar er werken ook nog cardiologen in dienst van het ziekenhuis, dus niet iedereen zal dan weg zijn.” Op de website van CWZ staan tien cardiologen vermeld.

De Patiëntenfederatie Nederland vindt het moeilijk in te schatten wat het voornemen van het ziekenhuis betekent voor patiënten, omdat er „geen inzicht is in hoe zij werken”, aldus een woordvoerder. Maar het is altijd „belangrijk dat zorg gecontinueerd wordt en goed is, en als dat hier niet kan dan moet het CWZ ervoor zorgen dat dit ergens anders gebeurt”.