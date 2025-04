Trump: commerciële zeevisserij in beschermd natuurgebied toestaan

Dit reservaat, de Pacific Remote Islands Marine National Monument, omvat meer dan 1,2 miljoen vierkante kilometer aan beschermde wateren rond zeven eilanden en atollen. Commerciële visserij en grondstoffenwinning, met name mijnbouw, waren voorheen verboden, maar traditionele en recreatieve visserij bleven toegestaan.

Volgens Trump is dit verbod op commerciële visserij nadelig voor „eerlijke commerciële vissers in de Verenigde Staten” omdat ze gedwongen worden „verder uit de kust te vissen in internationale wateren om te concurreren met slecht gereguleerde en zwaar gesubsidieerde buitenlandse vloten.”

Een „goed beheerde commerciële visserij” zou het reservaat niet in gevaar brengen, aldus Trump.