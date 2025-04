Opleiding HHK en CGO loopt goed; „Binnen het evangelisatiewerk mogen er geen kerkmuren zijn”

„Ik verneem de stem van de Heere op de plekken waar ik evangeliseer.” Gert Gerritsen (50) uit Nijkerk volgt de opleiding tot evangelist die de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) in samenwerking met het Centrum voor Godsdienstonderwijs (CGO) aanbiedt.

Hij is werkzaam als onderhoudsmonteur en keurmeester van melkmachines, maar voelde zich op een van de jaarlijkse Boerenmaandagen in Nijkerk geroepen tot evangelisatiewerk. „Ik las de tekst „Doe het werk van een evangelist” in 2 Timotheüs 4:5. Daarmee liet de Heere me zien dat ik uit moest gaan. Toen de HHK later met precies die tekst adverteerde voor de evangelistenopleiding, heb ik me aangemeld.”

Gerritsen behoort tot de eerste lichting studenten die in 2020 startten met de evangelisatieopleiding van de HHK in Gouda. De ideeën voor een eigen evangelisatieopleiding waren er al langer, zegt Ben van der Starre, die twintig jaar lid is van de landelijke commissie evangelisatie binnen de HHK.

Het idee voor een studie leefde al langer, vertelt hij. „We wilden in eerste instantie een eigen opleiding beginnen, maar het leek ons uiteindelijk beter om aan te sluiten bij een bestaand initiatief.”

Ben van der Starre. beeld Ben van der Starre

Het CGO gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Daarmee is het programma dat de HHK-studenten volgen, deels interkerkelijk. Een pluspunt, vindt Van der Starre. „Binnen het evangelisatiewerk mogen er geen kerkmuren zijn.”

De samenwerking tussen beide partijen verloopt goed, aldus Van der Starre. „We passen goed bij elkaar. De studie richt zich op drie elementen: hoofd, hart en handen. Dat krijgt prachtig vorm bij het CGO.”

Het CGO biedt diverse cursussen en toerustingsprogramma’s aan, waaronder een theologieopleiding op hbo-niveau. De studenten die deelnemen aan de HHK-variant, volgen ongeveer een derde van deze studie, aangevuld met 200 uur stage en enkele andere vakken.

Van der Starre: „De praktijk van het evangelisatiewerk leren studenten via vakken die daarvoor speciaal zijn ingericht. Ook bijvoorbeeld het vak dogmatiek wordt aan de HHK-studenten afzonderlijk gegeven, door dr. P. de Vries.”

„Twee jaar geleden vreesden we dat de opleiding dood zou bloeden” Ben van der Starre, lid commissie evangelisatie HHK

Belasting

Het aantal cursisten dat zich aanmeldt voor de evangelisatieopleiding, wisselt. „Vorig jaar zaten we op zo’n veertien studenten”, zegt Van der Starre. „Maar een jaar eerder vreesden we dat de opleiding zou doodbloeden, omdat er te weinig aanmeldingen waren. De betreffende studenten konden later gelukkig alsnog aanhaken.”

De eerste studenten hebben de opleiding inmiddels afgerond. Ze zijn op verschillende plekken terechtgekomen. „Van evangelisatiewerk in Limburg tot het geven van catechisatie in de hersteld hervormde gemeente waar ze lid zijn.”

Gerritsen heeft de opleiding nog niet voltooid. „Ik ben inmiddels vijfdejaars, al staat er eigenlijk vier jaar voor de studie. De belasting was naast mijn gewone baan te hoog, waardoor ik wat uitloop.”

Gert Gerritsen evangeliseert in zijn woonplaats Nijkerk. beeld Gert Gerritsen

Inmiddels is Gerritsen doordeweeks ook begonnen met evangeliseren. „Op diverse plaatsen ben ik maandelijks actief. We pionieren door middel van straatevangelisatie in onder andere Alphen aan den Rijn, Leiden en Delft. Meestal is er na verloop van tijd wel een plaatselijke kerkelijke gemeente die zich aan wil sluiten. De hoeveelheid vrijwilligers die mee de straat op willen gaan, groeit ook.”

Gerritsen weet nog niet wat hij met de opleiding gaat doen. „Ik weet me afhankelijk van de Heere. Zoals Hij me geroepen heeft voor de opleiding, kan Hij me ook naar een evangelisatiepost roepen. Maar ook in mijn werk als onderhoudsmonteur kom ik met veel mensen in aanraking. Ik heb veel hoekjes waar ik mijn lichtje mag laten schijnen, zoals Jezus van ons verwacht.”

Handvatten

Gerritsen waardeert de handvatten die hij krijgt bij het CGO. „De vakken over het Oude en Nieuwe Testament helpen je bij het uitleggen van Gods Woord. De informatie die we op woensdag krijgen, kunnen we op vrijdag of zaterdag vaak al in de praktijk gebruiken. Dat vind ik erg mooi.”

„Bij een evangelisatiedienst leiden komt veel kijken” Gert Gerritsen, vijfdejaars student

De student liep zijn stage bij de hersteld hervormde gemeente van Haarlem. „Het was een heel mooi project. We hebben vierduizend folders verspreid onder de inwoners van Haarlem. Ook mocht ik een evangelisatiedienst leiden. Daar komt veel bij kijken.”

Tijdens de hbo-studie volgde Gerritsen ook nog een cursus evangelisatie, die de HHK in zijn woonplaats Nijkerk organiseerde. „Dat is meer een ruiken aan het evangelisatiewerk. Het voordeel is wel dat je weer contact hebt met mensen uit de buurt en andere gemeenten.”

„De cursussen kun je zien als een voortraject”, zegt ook Van der Starre, zelf een van de cursusleiders. „We schetsen de context van het evangeliseren en geven praktische vorming. Ook wordt er aandacht besteed aan bijvoorbeeld evangelisatie onder kinderen of moslims. We bedienen er diverse doelgroepen mee.”

Een cursusdag in Arnemuiden. beeld Ben van der Starre

Deze korte cursussen biedt de HHK nu ruim tien jaar aan, zegt Van der Starre. „In het begin hadden we alleen een cursus in Veenendaal, waar het eerste jaar zo’n vijftien mensen op afkwamen. Het tweede jaar werd dat al minder. Toen besloten we dat we er het land mee in moesten. Inmiddels zitten we overal, van Vledderveen tot Urk, Ridderkerk en Arnemuiden.”

Het commissielid ziet een sterke toename in de interesse voor het evangelisatiewerk. „De belangstelling voor evangelisatie breidt zich als een olievlek uit in ons kerkverband.”

Veelkleurig

Niet alle studenten aan de opleiding zijn afkomstig uit de HHK. Van de twaalf studenten die dit jaar met de studie begonnen, is een kwart afkomstig uit een ander kerkverband. Een van hen is Johanna van Leeuwen (35) uit Amerongen. Ze zag de advertentie voor de opleiding in Zicht op de kerk, het landelijk orgaan van de HHK. „Ik had al langer het verlangen om meer toegerust te worden vanuit de Bijbel, persoonlijk, maar ook om andere mensen bekend te kunnen maken met het Evangelie. Deze opleiding sluit daar precies op aan.”

Ze koos voor de HHK-variant en niet voor het reguliere CGO-programma vanwege de praktische aspecten die daarin een plek krijgen. „Je leert bijvoorbeeld ook hoe je het beste een gesprek op kunt bouwen. Ook het doel, evangeliseren, spreekt me erg aan.”

Wat Van Leeuwen met de studie wil, weet ze nog niet. „Dat zal gaandeweg wel duidelijk worden. Ik vind de opleiding tot nu toe in ieder geval een grote verrijking en ben dankbaar dat de HHK het organiseert.”

De studenten die de hbo-variant volgen, zijn al snel actief in het werkveld. In Heerenveen werd eind januari door Stichting Evangelisatie Heerenveen en de classis Noord van de HHK inloophuis Noorderlicht geopend. Martin de Bruin, die in september startte met de evangelisatieopleiding, werd er benoemd tot evangelist.

Is dat niet wat snel? Nee, zegt Van der Starre. „God zoekt geen bekwame evangelisten, maar Hij maakt evangelisten bekwaam. De liefde tot evangelisatie is het belangrijkste. De opleiding voegt daar vervolgens kennis aan toe. Het is een veelkleurig, verdiepend programma, waarbij studenten veel leren.”

Martin de Bruin. beeld Fotoment

De Bruin (34) had inderdaad weinig kennis en ervaring toen hij als evangelist startte, geeft hij zelf toe. „Maar daardoor leef ik afhankelijk. God zorgt er Zelf voor dat de mensen naar het inloophuis komen en dat ik met ze in gesprek raak. Als ik openingen in het gesprek zie en daar gebruik van kan maken, zie ik dat als leiding. De Heere zorgt zelfs voor de reclame. Recent werd ik geïnterviewd door de Leeuwarder Courant. Dat interview werd doorgestuurd naar de plaatselijke krant en zij zetten het zelfs op de voorpagina. Dat is de grootste evangelisatieactie tot nu toe geweest. Op de voorpagina van 15.000 kranten heeft het Evangelie gestaan.”

Zijn praktijkervaring ontslaat de evangelist niet van de verplichte stage die bij de theologieopleiding aan het CGO hoort. „De stage moet plaatsvinden onder directe begeleiding van een hbo- of universitair geschoolde evangelist of predikant. Dat is in Heerenveen niet zo, waardoor ik de stage elders moet volgen. Ik denk dat ik daar veel van kan leren.”

„De HHK-variant is goed te combineren met een volledige baan” Martin de Bruin, student en evangelist

Een voordeel van de HHK-variant van het CGO-programma vindt De Bruin dat de belasting wat lager ligt dan bij de reguliere opleiding. „We volgen niet alle modules, waardoor deze variant beter te combineren is met een volledige baan.”

De Bruin is nu voor twintig uur per week actief in Heerenveen. Zijn activiteiten bestaan onder andere uit het voeren van gesprekken in het inloophuis en op straat, het verspreiden van folders, en huis-aan-huisevangelisatie. „De bedoeling is om het werk uit te breiden, maar daar zijn veel vrijwilligers voor nodig.”

Het stemt De Bruin dankbaar dat veel gemeenten uit de achterban vrijwilligers leveren. „We zijn verwonderd dat het er al zo veel zijn en dat alles zo loopt, al zijn er aan de andere kant altijd meer mensen nodig. Het inloophuis is nu open van donderdag tot zaterdag, maar we zouden dat het liefst uitbreiden naar zeven dagen per week, inclusief bijeenkomsten op zondag.”