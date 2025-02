„Evangeliseer met een rechte rug, niet met een rood gezicht”

De predikant uit Sint-Annaland verzorgde de hoofdlezing tijdens de landelijke Evangelisatiedag van de Hersteld Hervormde Kerk. Ruim vijfhonderd mensen bezochten de bijeenkomst, in de Bethelkerk in Lunteren.

Ds. T.A. Bakker. beeld Nico van den Berg

Ds. T.A. Bakker, predikant te Giessendam/Neder-Hardinxveld/Sliedrecht, mediteerde in zijn openingswoord over Simon de tovenaar, vanuit Handelingen 8. Simon geloofde en werd gedoopt. „Maar”, zei ds. Bakker, „later bleken er verkeerde motieven mee te spelen. Het ging hem niet om de Persoon van de Heere Jezus, maar om de macht. Het kan veel verdriet geven als iemand door evangelisatie bij het Woord komt maar later afhaakt. Dat is pijnlijk.”

„We weten niet hoe het is afgelopen met Simon, maar het Woord ging voort”, zo bemoedigde ds. Bakker.

De dag vervolgde met een hoofdlezing en workshops verzorgd door ds. J.R. van Vugt (Waddinxveen), ”Geschikt om te evangeliseren”; ds. C.W. Rentier (Amersfoort), ”Evangeliseren onder moslims”; en evangelist J.D. Liefting van Stichting Evangelisatie Sjofar, ”In gesprek met lhbti”. In de lunchpauze was er de mogelijkheid om stands te bezoeken van diverse organisaties die zich bezighouden met evangelisatie.

Verloren

Ds. Middelkoop begon zijn lezing met de vaststelling dat de mens in het paradijs thuis was. „Sinds de zondeval is hij dolend en leeft hij in disharmonie met God”, aldus de predikant. „Maar God maakte telkens een nieuw begin, zoals met Abraham. Hij verwachtte een stad die fundamenten heeft en richtte zijn blik hoger dan op het tijdelijke.”

Ds. A.S. Middelkoop verzorgde de hoofdlezing. beeld Niek Stam

„De schroom bij het evangelisatiewerk”, zo zei de predikant, „komt omdat ik zo opgesloten zit in het hier-en-nu, de blik niet hoger richt en er niet echt van overtuigd ben dat mijn medemens zonder het Evangelie verloren gaat. We moeten meer zien naar wat er na het leven wacht, met het diepe verlangen om anderen mee te nemen naar die bestemming.”

Jezus kwam voor alle volken, aldus ds. Middelkoop. Hij toonde dit aan met de voorbeelden van de Romeinse centurio, de man in Gadara en de Syro-Fenisische vrouw. „Wij hebben hier een levenstaak; wees daaromheen een licht en daarin een zout. Kramp om de kerk tot zegen te laten zijn, is niet nodig, want Jezus had de volken in het hart. Hij zal het doen en daar schakelt Hij mensen voor in.”

„Maar, ik schaam mij vaak voor Hem”, zei hij. „Ik schaam me zelden voor m’n pak of het kerkelijk leven, maar wel geregeld voor Christus. Ik ben me er dan onvoldoende van bewust dat de ander hopeloos verloren gaat. Laten we vanuit de relatie, afstemmend op wie die ander is en zijn leefwereld, het hebben over Christus. In de ontmoeting met de ander geeft Christus Zelf wat nodig is. Zelfs andere woorden dan je dacht te gebruiken. De Geest maakt creatief, God werft Zijn Kerk.”

De Bethelkerk in Lunteren. beeld Niek Stam

Rood gezicht

Ds. P.J. Visser, tot voor kort predikant van de protestantse Maranathakerk in Rotterdam, vertelde in zijn workshop over zijn ervaringen met onkerkelijken. Hij merkte op dat niet alle gelovigen zendeling hoeven te zijn om een gezondene te zijn. „Zending bedrijven ligt voor het oprapen.” Als voorbeeld vertelde hij over iemand die tot geloof kwam vanuit de wereld. „Zo iemand neemt de woorden van God vaak serieuzer dan mensen die ermee opgegroeid zijn. Hij geloofde verkoren te zijn, om heen te gaan en vrucht te dragen. Hij bad elke dag: „Dat is waar u me voor roept, laat me zien wat ik moet doen.”

Ds. P.J. Visser, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, verzorgde een van de workshops. beeld Niek Stam

Ds. Visser adviseerde om „zijn gebed tot het onze te maken, dan gebeuren er wonderen. God geeft ontmoetingen, een open oog, een extra oor en een bewogen hart. Tot je verrassing ben je dan zomaar in gesprek, dat doet de Geest. Evangelisatie als levensstijl, als onderdeel van je leven, omdat je het de ander niet onthouden wilt.”

Hij gaf wel de waarschuwing mee om het Evangelie niet op te dringen en niet te dreigen, maar het aan te reiken als een belangrijk verhaal. „Evangeliseer met rechte rug, open vizier, op een ontspannen manier en niet met een rood gezicht.” Hij noemde het voorbeeld van de Heere Jezus: „Hij was veel op straat en zelden bij de schriftgeleerden.”

De predikant stelde dat je vreemdeling wordt als je midden in de wereld verkeert. „Daar ontdek je waar het echt op aan komt en wordt al het andere relatief. Dat is bevrijdend.” En: „Begin met vriendelijk zijn. Mijn moeder zei altijd: „Dat kost niks.”