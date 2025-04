Is een Israëlische aanval op Iran voorlopig van de baan?

De Amerikaanse krant The New York Times onthulde woensdag dat president Trump persoonlijk een stokje stak voor Israëlische plannen om Iraanse nucleaire faciliteiten aan te vallen. Dat gebeurde tijdens een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, begin april in het Witte Huis. Trump wilde niet dat zo’n offensief de onderhandelingen met Teheran over een diplomatieke oplossing van het conflict rond het kernprogramma in de weg zou staan.

Voor Israël was dat een regelrechte tegenvaller. Nadat Iran vorig jaar tot twee keer toe een grootschalige aanval met ballistische raketten en drones op de Joodse staat had uitgevoerd, heeft de Israëlische luchtmacht een aanzienlijk deel van de Iraanse luchtverdediging uitgeschakeld. Bombardementen op doelen in Jemen lieten bovendien zien dat de strijdkrachten uitstekend in staat zijn om operaties op grote afstand uit te voeren. Met het aantreden van Trump leek de weg vrij om Iran aan te pakken.

Volgens The Jerusalem Post, dat zich naar eigen zeggen na de publicatie in The New York Times ook vrij voelde om over de kwestie te berichten, dateren de concrete Israëlische aanvalsplannen al van oktober vorig jaar. De toenmalige Amerikaanse regering van president Joe Biden trapte echter op de rem. En dus besloot Israël te wachten tot Trump het Witte Huis betrok.

Commando’s

Aanvankelijk waren er plannen om Israëlische commando’s naar Iran te sturen om ondergrondse nucleaire complexen aan te vallen, onder dekking van bombardementen. De inzet van grondtroepen verdween echter al snel uit beeld en alleen de optie van luchtaanvallen bleef over. Israël rekende daarbij op Amerikaanse bescherming tegen vergeldingsacties van de Islamitische Republiek.

De vraag is waarom The New York Times juist nu met deze onthulling komt

Die aanvallen zijn dus voorlopig van de baan. Want eind vorige week begon een eerste ronde van indirecte onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran om tot een akkoord over het Iraanse kernprogramma te komen. Zaterdag gaat in Rome de tweede rond van start.

De vraag rest waarom The New York Times juist nu met deze onthulling komt. In Israël wordt de publicatie gezien als extra drukmiddel om Teheran te laten zien hoe dicht het bij een Israëlische aanval was.

In Israël zelf beraadt de militaire en politieke top zich op de vraag hoelang het land met een aanval op Iran kan wachten als er geen akkoord wordt gesloten of als zo’n overeenkomst de Israëlische zorgen niet wegneemt.