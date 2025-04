Chef atoomagentschap IAEA wil bij overleg VS - Iran

Grossi zei dat Iran „niet ver meer” is van het kunnen maken van een atoombom. De VS beschuldigen Iran er al decennia van dat het land een kernwapen wil hebben. Dit is altijd tegengesproken door Teheran. Het stelt kernenergie nodig te hebben.

De eerste stappen op weg naar kernenergie zijn in Iran met Amerikaanse hulp gezet toen het land werd geregeerd door de pro-westerse shah Reza Pahlavi die in 1979 ten val kwam. Niet lang erna verbraken de twee landen de diplomatieke betrekkingen. De VS willen dat Iran definitief afziet van de vermeende ontwikkeling van kernwapens. Iran wil af van economische sancties.