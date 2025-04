Van Vroonhoven: NSC was bereid kabinet te laten vallen om WIA

NSC was bereid om het kabinet te laten vallen op de voorjaarsnota, zei duo-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven in het programma Dit is de Dag op NPO Radio 1. Haar partij wilde meer geld om de problemen met de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA) bij het UWV op te lossen. Als dat niet lukte, was NSC bereid om uit de coalitie te stappen, erkende Van Vroonhoven. „We hebben hoog spel gespeeld.”